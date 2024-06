Официально: Адесанья подерется за пояс в среднем весе на UFC 305

Исраэль Адесанья встретится с Дрикусом дю Плесси за титул чемпиона среднего веса 17 августа. Нигериец подтвердил это в соцсетях.

Данная информация появилась на видео с президентом UFC Даной Уайтом, но официально анонс не делался.

☀️🌍🌘

The SUN of Africa is the same sun that lights up our planet.

The SUN will set and will rise again until you walk into it. 🌅

The SUN, enjoy while it shines. Darkness falls when it’s gone. pic.twitter.com/u5Swlzr6TW