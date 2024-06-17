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Официально: Адесанья подерется за пояс в среднем весе на UFC 305

Нигериец возвращается в октагон после довольно длительного простоя.
Вчера, 21:50
Исраэль Адесанья / Getty Images
Исраэль Адесанья / Getty Images

Исраэль Адесанья встретится с Дрикусом дю Плесси за титул чемпиона среднего веса 17 августа. Нигериец подтвердил это в соцсетях.

Данная информация появилась на видео с президентом UFC Даной Уайтом, но официально анонс не делался.

Отметим, бой станет главным событием UFC 305 в Перте, Австралия.

Ранее Адесанья дал интервью в котором заявил заявил, что сможет взять реванш у Стрикленда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC исраэль адесанья

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