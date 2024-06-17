Официально: Адесанья подерется за пояс в среднем весе на UFC 305

Нигериец возвращается в октагон после довольно длительного простоя.

Исраэль Адесанья встретится с Дрикусом дю Плесси за титул чемпиона среднего веса 17 августа. Нигериец подтвердил это в соцсетях.

Данная информация появилась на видео с президентом UFC Даной Уайтом, но официально анонс не делался.

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The SUN of Africa is the same sun that lights up our planet.

The SUN will set and will rise again until you walk into it. 🌅

The SUN, enjoy while it shines. Darkness falls when it’s gone. pic.twitter.com/u5Swlzr6TW — Israel Adesanya (@stylebender) June 17, 2024

Отметим, бой станет главным событием UFC 305 в Перте, Австралия.

Ранее Адесанья дал интервью в котором заявил заявил, что сможет взять реванш у Стрикленда.

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