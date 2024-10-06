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Потеря решением судей уступил Алмейде на UFC 307

Украинец продержался три раунда, но не смог победить своего соперника.
Сегодня, 08:27
Потеря - Алмейда / ufc.com
Потеря - Алмейда / ufc.com

В ночь с 5 на 6 октября проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 307. Одним из боев предыдущего карда стало противостояние украинского бойца Игоря Поттера против бразильца Сезара Алмейды.

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Алмейда доминировал над Потерей на протяжении всего боя, не сбавляя темпа и силы ударов, тогда как украинец все больше уставал из-за болезненных ударов соперника по корпусу.

Бой продлился все три раунда, после которых судьи единогласным решением отдали победу бразильцу.

UFC 307. Предыдущий кард

Игорь Потеря (Украина) – Сезар Алмейда (Бразилия) – победа Алмейды решением судей.

В итоге, седьмое поражение для Поттере в целом, и второе подряд после того, как он уступил Мишелу Перейри в мае. Алмейда смог реабилитироваться за июньское поражение от россиянина Романа Капилова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC игорь потеря

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