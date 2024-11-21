iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Каролина обыграла Филадельфию, Даллас разгромил Сан-Хосе

Вашему вниманию результаты матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:58
Каролина обыграла Филадельфию / Getty Images
Каролина обыграла Филадельфию / Getty Images

В ночь на четверг, 21 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 20 ноября

Филадельфия – Каролина – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

  • 0:1 – 1 Чэтфилд (Каррье, Мартинук)
  • 1:1 – 22 Пелинг (Кэйтс, Силер)
  • 1:2 – 41 Ахо ()
  • 1:3 – 46 Дж.Стаал (Чэтфилд, Орлов)
  • 1:4 – 46 Рословик (Ахо)

Торонто – Вегас – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

  • 1:0 – 8 Минтен (Экман-Ларссон, В. Нюландер)
  • 2:0 – 43 В. Нюландер (Таварес, Марнер)
  • 3:0 – 56 Хольмберг (Таварес, Марнер)

Даллас – Сан-Хосе – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

  • 1:0 – 15 Робертсон (Харли, Дамба)
  • 1:1 – 18 Гранлунд (Эклунд)
  • 2:1 – 21 Джонстон (Робертсон, Хинтц)
  • 3:1 – 30 Бенн (Станковен)
  • 3:2 – 53 Уолмэн (Сиси, Гранлунд)
  • 4:2 – 58 Хинтц (Робертсон, Джонстон)
  • 5:2 – 59 Дадонов (Бек)

Сиэтл – Нэшвилл 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

  • 1:0 - 36 Спронг (Стивенсон, Монтур)
  • 2:0 - 41 Монтур (Стивенсон, Шварц)
  • 3:0 - 58 Гурд (Шварц, Стивенсон)

Лос-Анджелес - Баффало 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

  • 0:1 - 41 Конфет (Далин,  Так)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Гран-при Лас-Вегаса: Ферстаппен может оформить чемпионский титул уже в эти выходные Гран-при Лас-Вегаса: Ферстаппен может оформить чемпионский титул уже в эти выходные
Ямаль все еще не готов вернуться на футбольное поле Ямаль все еще не готов вернуться на футбольное поле
Швеция недовольна техническим поражением Косово Швеция недовольна техническим поражением Косово
Звезда Реала может перейти в английский гранд Звезда Реала может перейти в английский гранд
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Формула 110:45
Гран-при Лас-Вегаса: Ферстаппен может оформить чемпионский титул уже в эти выходные
Европа10:30
Ямаль все еще не готов вернуться на футбольное поле
Лига наций10:10
Швеция недовольна техническим поражением Косово
Европа09:14
Звезда Реала может перейти в английский гранд
НХЛ08:58
НХЛ: Каролина обыграла Филадельфию, Даллас разгромил Сан-Хосе
Киберспорт08:36
Европейский RMR-турнир. Группа B: Команда Зинченко снова будет играть против россиян, B8 будет противостоять Aurora
Формула 108:24
Глава Альпин - о переходе на моторы Мерседес: это было трудное решение
НБА07:59
НБА: Филадельфия уступила Мемфису, Голден Стэйт обыграл Атланту
Европа07:57
Капитан Ньюкасла: Гвардиоле нравится мой футбол
Лига наций00:58
Косово обжалует техническое поражение в сорванном матче с Румынией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK