НХЛ: Каролина обыграла Филадельфию, Даллас разгромил Сан-Хосе
Вашему вниманию результаты матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на четверг, 21 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 20 ноября
Филадельфия – Каролина – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
- 0:1 – 1 Чэтфилд (Каррье, Мартинук)
- 1:1 – 22 Пелинг (Кэйтс, Силер)
- 1:2 – 41 Ахо ()
- 1:3 – 46 Дж.Стаал (Чэтфилд, Орлов)
- 1:4 – 46 Рословик (Ахо)
Торонто – Вегас – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
- 1:0 – 8 Минтен (Экман-Ларссон, В. Нюландер)
- 2:0 – 43 В. Нюландер (Таварес, Марнер)
- 3:0 – 56 Хольмберг (Таварес, Марнер)
Даллас – Сан-Хосе – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
- 1:0 – 15 Робертсон (Харли, Дамба)
- 1:1 – 18 Гранлунд (Эклунд)
- 2:1 – 21 Джонстон (Робертсон, Хинтц)
- 3:1 – 30 Бенн (Станковен)
- 3:2 – 53 Уолмэн (Сиси, Гранлунд)
- 4:2 – 58 Хинтц (Робертсон, Джонстон)
- 5:2 – 59 Дадонов (Бек)
Сиэтл – Нэшвилл 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
- 1:0 - 36 Спронг (Стивенсон, Монтур)
- 2:0 - 41 Монтур (Стивенсон, Шварц)
- 3:0 - 58 Гурд (Шварц, Стивенсон)
Лос-Анджелес - Баффало 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
- 0:1 - 41 Конфет (Далин, Так)
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