НХЛ: Каролина обыграла Филадельфию, Даллас разгромил Сан-Хосе

В ночь на четверг, 21 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 20 ноября

Филадельфия – Каролина – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

0:1 – 1 Чэтфилд (Каррье, Мартинук)

– 1 Чэтфилд (Каррье, Мартинук) 1:1 – 22 Пелинг (Кэйтс, Силер)

– 22 Пелинг (Кэйтс, Силер) 1:2 – 41 Ахо ()

– 41 Ахо () 1:3 – 46 Дж.Стаал (Чэтфилд, Орлов)

– 46 Дж.Стаал (Чэтфилд, Орлов) 1:4 – 46 Рословик (Ахо)

Торонто – Вегас – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

1:0 – 8 Минтен (Экман-Ларссон, В. Нюландер)

– 8 Минтен (Экман-Ларссон, В. Нюландер) 2:0 – 43 В. Нюландер (Таварес, Марнер)

– 43 В. Нюландер (Таварес, Марнер) 3:0 – 56 Хольмберг (Таварес, Марнер)

Даллас – Сан-Хосе – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

1:0 – 15 Робертсон (Харли, Дамба)

– 15 Робертсон (Харли, Дамба) 1:1 – 18 Гранлунд (Эклунд)

– 18 Гранлунд (Эклунд) 2:1 – 21 Джонстон (Робертсон, Хинтц)

– 21 Джонстон (Робертсон, Хинтц) 3:1 – 30 Бенн (Станковен)

– 30 Бенн (Станковен) 3:2 – 53 Уолмэн (Сиси, Гранлунд)

– 53 Уолмэн (Сиси, Гранлунд) 4:2 – 58 Хинтц (Робертсон, Джонстон)

– 58 Хинтц (Робертсон, Джонстон) 5:2 – 59 Дадонов (Бек)

Сиэтл – Нэшвилл 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 - 36 Спронг (Стивенсон, Монтур)

2:0 - 41 Монтур (Стивенсон, Шварц)

3:0 - 58 Гурд (Шварц, Стивенсон)

Лос-Анджелес - Баффало 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

0:1 - 41 Конфет (Далин, Так)

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