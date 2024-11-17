Оливейра победил Чендлера в реванше

Американец не смог поквитаться с бразильцем за поражение.

Американец Майкл Чендлер (23-9) не сумел взять реванш у бразильца Чарльза Оливейры (35-10) в повторном бою.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 17 ноября, на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США, став соглавным событием турнира UFC 309.

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Победу в противостоянии одержал бразильский боец единогласным решением судей со счетом 49-46, 49-46, 49-45.

Первый поединок Оливейры и Чендлера состоялся в мае 2021 года, а бразилец тогда выиграл техническим нокаутом во втором раунде.

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