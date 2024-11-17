Джонс нокаутировал Миочича и защитил титул

Чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс (28-1) одержал досрочную победу в бою с соотечественником Стипе Миочичем (20-5).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 17 ноября, на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США, возглавив турнир UFC 309.

Джонс завершил противостояние своей победой в третьем раунде. Чемпион нанес мощный удар в корпус с разворота ногой, после чего Миочич опустился на колено. Джонс бросился добивать соперника, а рефери остановил бой.

Отметим, что также в рамках UFC 309 Чарльз Оливейра победил Майкла Чендлера в реванше.

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