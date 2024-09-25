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Украинец Воеводкин получил контракт от UFC

Даниил Воеводкин победил Бейли Шенфельдера
Сегодня, 11:15
Даниил Воеводкин / Instagram
Даниил Воеводкин / Instagram

Украинский боец ​​MMA Даниил Воеводкин (7:0) получил профессиональный контракт с компанией UFC. Об этом промоушен сообщил в своем Instagram.

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Стоит отметить, что в рамках серии претендентов Даны Вайта состоялся бой между украинцем и Бейли Шенфельдером (5-1). Воеводкин одержал зрелищную победу над соперником.

Напомним, Воеводкин станет четвертым украинцем в организации после Марины Мороз, Игоря Потери и Сергея Сидея, представляющего одновременно Украину и Канаду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Даниил Воеводкин

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