Украинец Воеводкин получил контракт от UFC
Даниил Воеводкин победил Бейли Шенфельдера
Украинский боец MMA Даниил Воеводкин (7:0) получил профессиональный контракт с компанией UFC. Об этом промоушен сообщил в своем Instagram.
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Стоит отметить, что в рамках серии претендентов Даны Вайта состоялся бой между украинцем и Бейли Шенфельдером (5-1). Воеводкин одержал зрелищную победу над соперником.
Напомним, Воеводкин станет четвертым украинцем в организации после Марины Мороз, Игоря Потери и Сергея Сидея, представляющего одновременно Украину и Канаду.
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