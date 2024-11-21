НБА: Филадельфия уступила Мемфису, Голден Стэйт обыграл Атланту

В ночь на четверг, 21 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.

Результаты матчей НБА за 20 ноября

Кливленд – Новый Орлеан 128:100 (29:24, 40:31, 36:18, 23:27)

Кливленд: Джером (29), Аллен (16 + 11 подборов), Тайсон (16 + 11 подборов + 7 передач), Митчелл (10), Э. Мобли (9 + 7 подборов) – старт; Ньянг (20), Тор (12), Томпсон (8 + 9 подборов), Портер (4 + 7 передач), Траверс (4).

Новый Орлеан: Бостон (14), Мисси (12 + 8 подборов), Пэйтон (11 + 8 передач), Грин (9), Робинсон-Эрл (9 + 7 подборов) – старт; Ривс (34), Кэйн (9), Маткович (2), Джемисон (0).

Милуоки – Чикаго 122:106 (36:30, 33:27, 29:33, 24:16)

Милуоки: Я. Адетокумбо (41 + 9 подборов + 8 передач), Б. Лопес (21), Лиллард (20 + 10 передач), Джексон (0), Принс (0) – старт; Грин (18), Трент (11), Портис (8 + 6 передач), Райт (3), Роббинс (0), Боучэмп (0), Умуде (0).

Чикаго: Лавин (27 + 6 передач), Крэйг (15), Уайт (14), Вучевич (14 + 6 передач), Гидди (5) – старт; Терри (10), Досунму (8), Филлипс (6), Смит (5), Бузелис (2), Картер (0), Лидделл (0), Дуарте (0), Хортон-Такер (0).

Мемфис – Филадельфия 117:111 (31:31, 32:22, 27:28, 27:30)

Мемфис: Джарен Джексон (25), Бэйн (21 + 10 подборов + 6 передач), Уэллс (14), Пиппен (8), Кларк (6) – старт; Кеннард (12), Альдама (12 + 6 передач), Ларэвиа (11), Хафф (8), Спенсер (0).

Филадельфия: Эмбиид (35 + 11 подборов), Маккейн (20), Макси (8), Калеб Мартин (2), Джордж (2) – старт; Ябуселе (17), Драммонд (11), Убре (7), Джексон (5), Каунсил (4), Мартин (0), Гордон (0).

Хьюстон – Индиана 130:113 (30:23, 32:30, 36:24, 32:36)

Хьюстон: Шенгюн (31 + 12 подборов), Смит (23 + 8 подборов), Ванвлит (18 + 6 передач), Грин (14), Брукс (4) – старт; Исон (11 + 9 подборов + 6 перехватов), Шеппард (7), Томпсон (6), Лэндейл (6), Уитмор (4), А. Холидэй (2), Тэйт (2), Грин (2), Уильямс (0).

Индиана: Джексон (24), Сиакам (21), Тернер (10 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Матурин (8), Халибертон (4 + 8 передач) – старт; Макконнелл (17), Ферфи (6), Браун (6), Фримен (6), Уокер (5), Топпин (4), Джонсон (2).

Оклахома-Сити – Портленд 109:99 (21:23, 26:21, 23:25, 39:30)

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (30 + 7 подборов + 8 передач), Гилджес-Александер (28), Уиггинс (5), Дорт (2), Уоллес (0) – старт; Карузо (17), Хартенштайн (13 + 14 подборов + 4 блок-шота), Митчелл (10), К. Уильямс (4), Флэглер (0), Джонс (0), Дженг (0).

Портленд: Шарп (21 + 6 потерь), Грант (14), Камара (14 + 9 подборов), Клинган (10 + 9 подборов), Хендерсон (9 + 8 передач) – старт; Авдия (13), Бэнтон (10), Мюррэй (4), Р. Уильямс (4 + 8 подборов).

Голден Стэйт – Атланта 120:97 (41:22, 26:20, 23:33, 30:22)

Голден Стэйт: Уиггинс (27 + 7 подборов), Карри (23 + 8 передач + 5 потерь), Джексон-Дэвис (14 + 11 подборов), Уотерс (10), Др. Грин (9 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Хилд (11), Куминга (10), Пэйтон II (6), Подземски (3), Муди (3), Андерсон (2), Луни (2), Сантос (0).

Атланта: Джонсон (15 + 14 подборов), Янг (12 + 11 передач), Рисаше (12 + 8 подборов), Дэниэлс (11 + 7 подборов), Капела (11 + 9 подборов) – старт; Хантер (10), Оконгву (9 + 7 подборов), Богданович (6), Бафкин (6), Мэтьюз (3), Родди (2), Крейчи (0).

Финикс – Нью-Йорк 122:138 (28:44, 30:32, 35:34, 29:28)

Финикс: Букер (33), О'Нил (17), Джонс (15 + 10 передач), Нуркич (14 + 14 подборов), Данн (8) – старт; Моррис (10), Аллен (8), Окоги (7), Бол (4), Д. Ли (4), Игодаро (2), Пламли (0), Вашингтон (0).

Нью-Йорк: Брансон (36 + 10 передач + 5 потерь), Таунс (34 + 11 подборов), Харт (19 + 11 подборов + 6 передач), Бриджес (16), Ануноби (14 + 7 подборов) – старт; Пэйн (12), Симс (4), Колек (3), Топпин (0), Дадье (0).

Клипперс – Орландо 104:93 (29:25, 28:29, 30:21, 17:18)

Клипперс: Харден (24 + 7 подборов + 5 потерь), Коффи (18), Зубац (17 + 12 подборов), Д. Джонс (8), Данн (7 + 5 потерь) – старт; Портер (10 + 6 передач), Миллер (8), Бамба (7), Батюм (5), Джонс (0), Браун (0), Мэнн (0).

Орландо: Саггс (16), Ф. Вагнер (14 + 6 передач), да Силва (10), Битадзе (9), Колдуэлл-Поуп (2) – старт; Блэк (17 + 8 передач + 6 потерь), М. Вагнер (10), Айзек (6), Ховард (4), Энтони (3), Г. Харрис (2), Хьюстан (0), Джозеф (0).

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