iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Дрейк проиграл полмиллиона долларов из-за ставки на Адесанью

Канадский исполнитель снова остался без больших денег.
Сегодня, 17:22
Исраэль Адесанья / Getty Images
Исраэль Адесанья / Getty Images

Рэпер Дрейк поставил на победу Исраэля Адесаньи над Шоном Стриклендом в титульном бою турнира UFC 293.

Канадец взял исход "победа нокаутом" за 1.84, выложив 500 тысяч долларов. В случае выигрыша общая сумма составила бы 920 тысяч.

Напомним, поединок завершился победой Стрикленда единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что фанаты смеются над Нганну из-за фото с рэпером Дрейком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дрейк исраэль адесанья

Статьи по теме

Глава UFC потребовал незамедлительный реванш между Стриклендом и Адесаньей Глава UFC потребовал незамедлительный реванш между Стриклендом и Адесаньей
МакГрегор отметил необычные методы тренировки Стрикленда после его победы над Адесаньей МакГрегор отметил необычные методы тренировки Стрикленда после его победы над Адесаньей
Адесанья потерпел сенсационное поражение и потерял чемпионский пояс Адесанья потерпел сенсационное поражение и потерял чемпионский пояс
Роуз заскучал на концерте Дрейка и начал партию в шахматы Роуз заскучал на концерте Дрейка и начал партию в шахматы
Помочь журналистам

Видео

Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Киберспорт19:00
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
18:44
Экстра-лига по футзалу: Сокол и ХИТ разошлись миром, SkyUp обыграл In.IT
Европа18:18
Бонуччи намерен судиться с Ювентусом
Украина17:56
Брат голкипера Шахтера погиб, обороняя Украину от российских оккупантов
Велоспорт17:50
Бельгийский велогонщик попал в ДТП из-за сердечного приступа
Европа17:30
Американская компания близка к приобретению Эвертона Миколенко
ММА17:22
Дрейк проиграл полмиллиона долларов из-за ставки на Адесанью
Бокс17:05
"Не готов": Джошуа предостерегли от поспешных боев с Уайлдером и Фьюри
Автоспорт16:57
Команда Формулы-1 впервые в истории подписала украинца
Евро-202416:32
Украину в матче с Италией поддержит более двух тысяч болельщиков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK