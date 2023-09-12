Дрейк проиграл полмиллиона долларов из-за ставки на Адесанью
Канадский исполнитель снова остался без больших денег.
Рэпер Дрейк поставил на победу Исраэля Адесаньи над Шоном Стриклендом в титульном бою турнира UFC 293.
Канадец взял исход "победа нокаутом" за 1.84, выложив 500 тысяч долларов. В случае выигрыша общая сумма составила бы 920 тысяч.
Напомним, поединок завершился победой Стрикленда единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что фанаты смеются над Нганну из-за фото с рэпером Дрейком.
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