Дрейк проиграл полмиллиона долларов из-за ставки на Адесанью

Канадский исполнитель снова остался без больших денег.

Рэпер Дрейк поставил на победу Исраэля Адесаньи над Шоном Стриклендом в титульном бою турнира UFC 293.

Канадец взял исход "победа нокаутом" за 1.84, выложив 500 тысяч долларов. В случае выигрыша общая сумма составила бы 920 тысяч.

Напомним, поединок завершился победой Стрикленда единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что фанаты смеются над Нганну из-за фото с рэпером Дрейком.

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