Дрейк снова сделал крупные ставки, в этот раз на Финалы НБА и НХЛ

Фанаты двух команд могут быть недовольны его выбором.

В то время, как в НБА уже стартовала финальная серия между Бостоном и Далласом, финальная серия НХЛ начнется в ночь на воскресенье, 9 июня.

На будущих чемпионов двух лиг решил сделать ставку рэпер Дрейк, известный своим проклятием: зачастую команда или спортсмен, на чью победу он делает ставку, проигрывает.

В данном случае не повезло фанатам Далласа и Эдмонтона, ведь исполнитель поставил по 500 тысяч долларов на победу Маверикс и Ойлерз. Об этом он сообщил в Instagram.

Стоит отметить, что проклятие начало действовать, так как Даллас разгромно проиграл Бостону в первом матче Финала НБА, в котором даже нашлись игровые минуты для украинского свингмена Селтикс Святослава Михайлюка.

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