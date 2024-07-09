Известный рэпер поставил огромную сумму денег на победу Канады над Аргентиной

Команда Джесси Марша и так не была фаворитом, а с учетом "проклятия Дрейка" шансов еще меньше.

Известный рэпер Дрейк снова решил поиграть со своими нервами с помощью ставок на спортивные события.

Как сообщил сам он в своем Instagram, исполнитель поставил на победу Канады над Аргентиной в основное время с коэффициентом 9.60.

Дрейк поставил сумму в размере 300 тысяч долларов, поэтому в случае выигрыша он обогатится на 2 млн 880 тысяч долларов.

Отметим, что сам рэпер является канадцем, а среди спортивных болельщиков известен своим "проклятием", ведь часто спортсмены/команды, на которые он делает ставку или просто поддерживает их - проигрывают.

Ранее исполнитель делал ставки на финальные серии НБА и НХЛ .

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