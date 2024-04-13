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Чемпиону приготовиться: Дрейк сделал ставку на бой Перейры и Хилла на UFC 300

Печально известное проклятие канадского музыканта готовится напомнить о себе.
Сегодня, 16:36
Дрейк / Getty Images
Дрейк / Getty Images

Популярный рэпер Дрейк известен не только своими треками, но и проклятием имени себя.

Зачастую, когда 37-летний канадский исполнитель ставит на один исход, выигрывает другой. Последним примером стал бой Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

Теперь же Дрейк решил "помочь" чемпиону UFC в полутяжелом весе Алексу Перейре, поставив на него в поединке против Джамаала Хилла.

На победу действующего чемпиона рэпер поставил 675 тысяч долларов при коэффициенте 1,77. Потенциальный выигрыш составляет 1,194,750,000 долларов. О своей ставке канадец традиционно сообщил в Instagram.

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Напомним, что бой между Алексом Перейрой и Джамаалом Хиллом за звание чемпиона UFC в полутяжелом весе станет главным событием турнира UFC 300, который пройдет в ночь на воскресенье, 14 апреля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC дрейк Алекс перейра

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