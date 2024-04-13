"У него есть не только удар": Джо Роган выделил чемпиона UFC, которого недооценивают фанаты

В ночь на воскресенье, 14 апреля, в Лас-Вегасе, штат Невада, на T-Mobile Arena состоится турнир UFC 300.

Главным событием вечера станет бой между чемпионом промоушена в полутяжелом весе Алексом Перейрой и претендентом Джамаалом Хиллом.

По мнению комментатора UFC Джо Рогана фанаты на самом деле недооценивают технику чемпиона, видя в нем лишь нокаутера.

"Особенность Перейры в том, что он очень высокого уровня. Люди думают только о его силе и думают об этом только потому, что у него самое безумное "прикосновение смерти", - цитирует Рогана talkSPORT.

"Это безумие. Он просто усыпляет людей. Но когда ты видишь его движения и видишь хитрую х*рню, которую он делает, когда его пинают по икроножной мышце, ты не видишь ни хр*на, чувак. Ты ни хр*на не видишь".

"Когда он проверяет свои удары, на самом деле он их не проверяет. Он просто поднимает голень вверх, так что ты просто проскальзываешь под ней. У тебя ни хр*на не получится, а он каждый раз наносит удар правой рукой. Он чертовски хорош".

Напомним, что ранее Джо Роган призвал UFC позволить своим бойцам принимать допинг.

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