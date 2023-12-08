iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Комментатор UFC призвал разрешить бойцам принимать допинг

Однако не все так просто, как кажется.
Сегодня, 20:55
Джо Роган / Getty Images
Джо Роган / Getty Images

Комментатор UFC Джо Роган высказался касаемо употребления допинга бойцами для скорейшего выздоровления после травмы.

"Думаю, что после ухода USADA проверки станут более мягкими, и я это поддерживаю. Считаю, что стоит разрешить бойцам принимать некоторые препараты для восстановления после травм".

Читай также: Топовый легковес UFC обвинил Макгрегора в употреблении допинга

"Так поступил Конор Макгрегор. Уверен в этом на все 100%. И это правильно. Никому еще не удавалось вернуться на прежний уровень после такого страшного перелома ноги", – сказал Роган в интервью Sportskeeda.

Напомним, из-за перелома ноги Макгрегор выбыл более чем на год, однако сумел за это время набрать мышечную массу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джо Роган

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Чендлер - о бое с Макгрегором: Даты и места нет, но он пройдет в 2024 году Чендлер - о бое с Макгрегором: Даты и места нет, но он пройдет в 2024 году
"Что-то происходит с моим телом, оно отказывает": Потеря назвал причину поражения от дебютанта UFC "Что-то происходит с моим телом, оно отказывает": Потеря назвал причину поражения от дебютанта UFC
Потеря потерпел драматичное поражение от бразильского соперника Потеря потерпел драматичное поражение от бразильского соперника
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа23:20
Анчелотти отказался комментировать слухи о переходе Мбаппе в Реал
Бокс23:00
Легендарный ринг-анонсер поставил Усика в тройку лучших боксеров современности
Европа22:54
Бавария решила отказаться от трансфера португальского хавбека
Олимпийские игры22:39
Росийских и белоруских легкоатлетов все равно не допустят на ОИ
Европа22:30
Фати получил травму и выбыл на длительный срок
Европа22:15
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа22:03
Трубин не смог помочь Бенфике обыграть Фаренсе
Европа21:57
Гол и ассист Роналду принесли Ан-Насру победу над Аль-Риядом
Украина21:40
Таблица УПЛ: Днепр-1 идет на первой строчке, Шахтер лишь четвертый
Формула 121:24
Хэмилтон раскритиковал ФИА за расследование относительно Тото и Сюзи Вольфф
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK