Комментатор UFC призвал разрешить бойцам принимать допинг

Однако не все так просто, как кажется.

Комментатор UFC Джо Роган высказался касаемо употребления допинга бойцами для скорейшего выздоровления после травмы.

"Думаю, что после ухода USADA проверки станут более мягкими, и я это поддерживаю. Считаю, что стоит разрешить бойцам принимать некоторые препараты для восстановления после травм".

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"Так поступил Конор Макгрегор. Уверен в этом на все 100%. И это правильно. Никому еще не удавалось вернуться на прежний уровень после такого страшного перелома ноги", – сказал Роган в интервью Sportskeeda.

Напомним, из-за перелома ноги Макгрегор выбыл более чем на год, однако сумел за это время набрать мышечную массу.

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