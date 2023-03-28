Топовый легковес UFC обвинил Макгрегора в употреблении допинга
Ирландца подозревают в запрещенных вещах.
Легковес UFC Бенеил Дариуш заявил, что считает экс-двойного чемпиона Конора Макгрегора в употреблении допинга.
"Я думаю, что Конор читер. Если вы хотите вылечить колено или ногу, вы можете получить терапевтическое исключение, чтобы принимать разные препараты.
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Вы можете поговорить с USADA и получить терапевтическое исключение. Но вы не можете добавлять вещества поверх разрешенных. Что бы ты ни вводил, ты должен заявить об этом и все обнажить", – сказал Дариуш в интервью The Schmo.
Напомним, после того, как Макгрегор сломал ногу в бою с Дастином Порье в 2021, боец сильно прибавил в мышечной массе, похваставшись об этом в соцсетях, после чего ирландца стала обвинять в употреблении допинга.