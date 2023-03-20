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Ковингтон готов подраться с Макгрегором

Американец не откажется от такой возможности.
Сегодня, 19:22
Колби Ковингтон / Getty Images
Колби Ковингтон / Getty Images

Полусредневес UFC Колби Ковингтон высказался о возможном поединке против экс-двойного чемпиона Конора Макгрегора.

"Конор достиг чего-то великого в этом спорте. Он великий боец, но его время проходит. Он заработал много денег, поэтому у него уже нет прежнего голода.

Кто знает, вернется ли он в ближайшее время? Ему еще предстоит пройти проверку USADA. Если Конор однажды захочет подраться, то это, возможно, будет самое большое событие в истории UFC.

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Вы видите, сколько зрителей я привлек на UFC 286. Если промоушен решит переговорить со мной, чтобы устроить самый большой и громкий бой, то погнали", – сказал Ковингтон в интервью MMA Fighting.

Напомним, в последнем своем бою Ковингтон одолел Масвидаля единогласным решением судеб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Колби Ковингтон

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