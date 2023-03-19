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Эдвардс заявил, что не будет драться с Ковингтоном

Британец отказался от защиты титула против второго места рейтинга.
Сегодня, 14:20
Леон Эдвардс / Getty Images
Леон Эдвардс / Getty Images

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс ответил на вызов Колби Ковингтона.

"Этот чувак бездельничает уже полтора года, он ни с кем не дерется. Он ни с кем не бьется. Так что давай возвращайся в Майами.

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Посмотрим, как пройдет там бой полусредневесов, а затем будем решать", – сказал Эдвардс в интервью сайту UFC.

Напомним, британец защитил свой титул в полусреднем весе в бою против Камару Усмана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс

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