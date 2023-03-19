Ковингтон стал следующим претендентом на титул UFC в полусреднем весе

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Колби Ковингтон станет следующим соперником Леона Эдвардса.

"Не знаю, когда мы это сделаем, но это бой, в котором есть смысл. Колби приехал в Лондон и сделал вес, чтобы участвовать в поединке. И я еще не говорю о том, что он второй-третий номер в мире", – сказал Уайт в интервью сайту UFC.

Напомним, в последнем бою Ковингтон одолел Хорхе Масвидаля единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Эдвардс в непростом поединке одолел Усмана, отстояв чемпионский титул.