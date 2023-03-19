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Эдвардс в непростом поединке одолел Усмана, отстояв чемпионский титул

Британец не позволил нигерийцу взять реванш и вышел вперед в трилогии.
Сегодня, 07:45
Эдвардс победил Усмана / Getty Images
Эдвардс победил Усмана / Getty Images

В ночь на воскресенье, 19 марта, в Лондоне состоялся турнир UFC 286, в главном событии которого встречались чемпион в полусреднем весе британец Леон Эдвардс (21-3) и бывший обладатель титула нигериец Камару Усман (20-3).

Это был уже третий поединок бойцов. В 2015 году их бой завершился победой Усмана по очкам единогласным решением судей, а в августе 2022 года Эдвардс сенсационно одолел оппонента хайкиком и отобрал у него чемпионский пояс.

В этот раз британский боец в конкурентном поединке не позволил нигерийцу взять реванш, успешно защитив титул.

Источник: Getty Images

Эдвардс уверенно провел бой в стойке, в то время как Усман пытался оказывать давление на соперника и проводить тейкдауны. В третьем раунде нигерийцу удалось перевести поединок в партер, но его оппонент быстро поднялся. Однако, пытаясь уйти от очередного перевода, британец схватился за сетку, за что был оштрафован на один балл.

Источник: Getty Images

В предпоследней пятиминутке Эдвардс держал соперника на дистанции и успешно пробивал его оборону. В заключительном раунде Усман постоянно пытался провести тейкдаун, но британскому бойцу удалось отзащищаться.

Источник: Getty Images

В итоге Леон Эдвардс одержал победу решением большинства судей - 48-46, 48-46, 47-47 и сохранил свой титул.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Камару Усман Леон Эдвардс

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