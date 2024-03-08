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Исход предрешен? Дрейк сделал крупную ставку на бой Джошуа - Нганну

Возможно, что проклятие канадского рэпера снова нанесет свой удар.
Сегодня, 19:37
Дрейк / Getty Images
Дрейк / Getty Images

Всем прекрасно известно о существовании так называемого "проклятии Дрейка".

Канадский рэп-исполнитель прославился не только своими треками, а и ставками на различные спортивные события, которые зачастую оказываются проигрышными.

В этот раз Дрейк решил поставить на бой между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну. Если довериться проклятию, то не повезло бывшему чемпиону UFC, ведь музыкант поставил на его победу 615 тысяч долларов.

Однако если же Нганну сможет преодолеть проклятие, то его победа принесет Дрейку 1,9 миллиона. Фото со ставкой он традиционно опубликовал у себя в Instagram.

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Напомним, что поединок между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну станет главным событием вечера бокса, который пройдет в саудовском Эр-Рияде в пятницу, 8 марта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дрейк Энтони Джошуа фрэнсис нганну

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