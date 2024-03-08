Фьюри приехал на поединок между Джошуа и Нганну
Сегодня в Саудовской Аравии проходит вечер бокса главным событием, которого станет бой между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.
На данном ивенте будет много звездных гостей, среди которых нашлось место и будущему сопернику Александра Усика Тайсону Фьюри.
"Цыганский король" уже прибыл на арену в Эр-Рияде, о чем оповестил Twitter-аккаунт медиаплатформы DAZN, которая является главным транслятором вечера бокса.
Tyson Fury has arrived onsite! 🔥#JoshuaNgannou, live worldwide on DAZN 𝗧𝗢𝗡𝗜𝗚𝗛𝗧. Buy now at https://t.co/FoiaUucafv— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 8, 2024
#KnockoutChaos | #RiyadhSeason pic.twitter.com/IRNupmj16d
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Отметим, что бой между Усиком и Фьюри должен был состояться еще в прошлом месяце, но, Тайсон получил рассечение, и поединок перенесли на 18 мая.
Также стоит сказать, что Глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений сообщил, что победитель поединка Джошуа - Нганну встретится с победителем двух боев между Усиком и Фьюри.
В андеркарде сегодняшнего ивента состоялся поединок родного брата Тайсона Романа Фьюри, в котором он победил Мартина Шварца из Чехии.
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