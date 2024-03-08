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Фьюри заявил о намерении подраться с Нганну в клетке

Британец хочет померятся силами с камерунцем уже не по правилам бокса.
Сегодня, 10:44
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что готов во второй раз подраться с Фрэнсисом Нганну, но теперь по смешанным правилам в клетке для ММА и в маленьких перчатках.

Британец выразил уверенность, что может одолеть камерунца не только в боксерском поединке.

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"Помимо бокса, после того, как дважды выиграю у Александра Усика, и после того, как я… Я хочу пойти в клетку с Нганну и драться в маленьких перчатках.

Сто процентов я хочу этого. Просто вчера он болтал о том, что бокс оберегает меня. Я так не думаю. У меня нет сомнений, что разобью ему лицо в клетке", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Ранее промоутер Фьюри оценил Джошуа перед боем с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

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