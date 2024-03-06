Криштиану Роналду? Тайсон Фьюри назвал желаемых соперников после боя с Усиком

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) высказался о своих планах после боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Британец встретился с Турки Аль аш-Шейхом, Криштиану Роналду, Франсисом Нганну и Энтони Джошуа.

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"Турки Аль аш-Шейх, Криштиану Роналду, Франсис Нганну, Энтони Джошуа с Цыганским королем. Я хочу драться с победителем после того, как я разобью кролика!, – написал Фьюри.

Напомним, бой Джошуа и Нганну состоится 8 марта. Фьюри выйдет в ринг с Усиком 18 мая.

Ранее Джошуа предсказал победителя боя Усик - Фьюри.

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