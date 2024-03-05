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"Только в мечтах Джошуа": Фьюри оценил прогноз Энтони на свой бой с Усиком

Британец усомнился в словах соотечественника.
Вчера, 23:23
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри высказался о словах Энтони Джошуа касаемо того, что Александр Усик одолеет "Цыганского Короля".

"Только в мечтах Эй Джея Усик сможет меня победить. Я вытру пол обоими бездомными", - написал Фьюри.

Источник: скриншот

Напомним, бой Усик - Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Джошуа оценил вероятность проведения боя с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

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