"Только в мечтах Джошуа": Фьюри оценил прогноз Энтони на свой бой с Усиком

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри высказался о словах Энтони Джошуа касаемо того, что Александр Усик одолеет "Цыганского Короля".

"Только в мечтах Эй Джея Усик сможет меня победить. Я вытру пол обоими бездомными", - написал Фьюри.

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Напомним, бой Усик - Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Джошуа оценил вероятность проведения боя с Фьюри.

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