Джошуа оценил вероятность проведения боя с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением о возможном бое с Тайсоном Фьюри.

По словам британца, он уверен, что рано или поздно разделит ринг с "Цыганским королем".

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"Возможен ли поединок Джошуа – Фьюри и когда он состоится? Я бы сказал, что это произойдет раньше, чем позже. Бой находится в стадии разработки и это должно произойти. Мы хотим этого так же как и вы. Мы говорим об этом. Это определенно произойдет, причем скорее раньше, чем позже – запомните мои слова...

Переговоры не настолько продвинулись, чтобы переходить к поиску даты и места, но есть дорожная карта. Кто-то назвал бы это контрольно-пропускными пунктами, и если я смогу пройти эти контрольно-пропускные пункты, то Фьюри – часть моего пути, а я – часть его. Было бы глупо не сделать этого", – сказал Джошуа в интервью DAZN's Off The Cuff.

Напомним, 8 марта Джошуа проведет поединок против зФрэнсиса Нганну. 18 мая Александр Усик сразится против Тайсона Фьюри.

Ранее Энтони предсказал победителя боя Усик - Фьюри.

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