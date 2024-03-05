iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джошуа оценил вероятность проведения боя с Фьюри

Британец верит, что окажется в ринге с "Цыганским королем".
Сегодня, 16:24
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / Sky Sports
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / Sky Sports

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением о возможном бое с Тайсоном Фьюри.

По словам британца, он уверен, что рано или поздно разделит ринг с "Цыганским королем".

Читай также: "Хочу, чтобы ему сломали челюсть": Джошуа высказался о бое Усик - Фьюри

"Возможен ли поединок Джошуа – Фьюри и когда он состоится? Я бы сказал, что это произойдет раньше, чем позже. Бой находится в стадии разработки и это должно произойти. Мы хотим этого так же как и вы. Мы говорим об этом. Это определенно произойдет, причем скорее раньше, чем позже – запомните мои слова...

Переговоры не настолько продвинулись, чтобы переходить к поиску даты и места, но есть дорожная карта. Кто-то назвал бы это контрольно-пропускными пунктами, и если я смогу пройти эти контрольно-пропускные пункты, то Фьюри – часть моего пути, а я – часть его. Было бы глупо не сделать этого", – сказал Джошуа в интервью DAZN's Off The Cuff.

Напомним, 8 марта Джошуа проведет поединок против зФрэнсиса Нганну. 18 мая Александр Усик сразится против Тайсона Фьюри.

Ранее Энтони предсказал победителя боя Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

Статьи по теме

Хэйни сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну Хэйни сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну
Джошуа объяснил, почему не завершил карьеру боксера Джошуа объяснил, почему не завершил карьеру боксера
Джошуа сообщил, посетит ли бой Усик - Фьюри Джошуа сообщил, посетит ли бой Усик - Фьюри
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон16:55
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
Евро-202416:45
Стало известно, кто заменит Степаненко в сборной Украины
Киберспорт16:30
CS 2, Dota 2, Valorant, StarCraft 2 и еще десятки игр: Киберспортивные ставки Pinnacle уже на FAVBET
Бокс16:24
Джошуа оценил вероятность проведения боя с Фьюри
Европа15:56
"Я встретил лучшего после Месси": Гвардиола расхвалил звезду Манчестер Сити
Евро-202415:34
Тренер Боснии и Герцеговины назвал преимущество в матче против Украины
Европа15:10
Определилась судьба Почеттино в Челси
Европа15:05
Бавария опровергла информацию о ведении переговоров с Алонсо
Формула 114:46
Известный британский телеведущий в "веселом" состоянии махал флагом на финише Гран-при Бахрейна
Бокс14:45
Бывший промоутер Фьюри рассказал, почему Усик выиграет у Тайсона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK