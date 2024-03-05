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Джошуа предсказал победителя боя Усик - Фьюри

Британец признался, кому желает победы в историческом поединке.
Сегодня, 12:07
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа поделился мнением о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам британца, он считает, что украинец победит "Цыганского короля".

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"Усик победит. Не знаю, всегда ли я так говорил, но я считаю, что Усик одержит победу.

Кому я желаю победы? Это хороший вопрос. Пожалуй, с точки зрения логики - Фьюри, потому что это более крупный бой, если он подерутся со мной. Фьюри всегда говорил, что не хочет биться. Если он победит, то это будет более крупный поединок для меня, но это единственная причина, почему я назвал Фьюри. Ради моего собственного блага, ради моих эгоистических мотивов", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Бой Усик - Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Рой Джонс назвал условие, при котором Усик победит Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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