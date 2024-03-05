Рой Джонс назвал условие, при котором Усик победит Фьюри

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс высказался о поединке между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

По словам легенды бокса, украинец может победить, но только, если британец будет серьезно готов к поединку.

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"Мне нравятся оба парня. Это сложный для оценки бой. Если Тайсон Фьюри выйдет и не будет голодным, как в бою с Франсисом Нганну, то Усик точно его победит. Но если он голоден, то хороший большой парень обычно побеждает хорошего маленького парня.

Он не слишком мал для Фьюри. Когда ты очень взрывной, нет разницы, какого ты размера. Взрывная сила уничтожает любого. Усик хорош и силен, но он не взрывной", - приводит слова Джонса Boxing Scene.

Поединок Усика и Фьюри должен состоятся 18 мая в Саудовской Аравии.

Отметим, британец оценил перенос боя с украинцем.

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