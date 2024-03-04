Фьюри: Я могу умереть в бою с Усиком

Чемпион WBC Тайсон Фьюри поделился мнением о противостоянии с Александром Усиком.

По словам британца, он не думает о реванше с украинцем, ведь каждый поединок имеет отдельную историю.

Читай также: "Де**мо случается": Фьюри оценил перенос боя с Усиком

"Я принимаю только один бой за раз. Я могу получить повреждение мозга и умереть в первом бою с Усиком. Нельзя засматриваться на следующие бои. Меня может поезд переехать, кто знает. Один бой за раз.

Дальше посмотрим, как буду чувствовать себя. Если буду хорошим, в форме, готовым, здоровым и без травм — то сделаю что-то снова. Если нет — завершу карьеру", - приводит слова Фьюри The Stomping Ground.

Поединок Усик — Фьюри состоится 18 мая.

Напомним, Тайсон сделал предупреждение Усику, оценив свое состояние после рассечения.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!