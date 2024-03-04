iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Де**мо случается": Фьюри оценил перенос боя с Усиком

"Цыганский король" рассказал, как пережил срыв поединка с украинцем.
Сегодня, 19:49
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о поединке против Александра Усика.

По словам британца, он был разочарован, что поединок сорвался, но счастлив, что удалось быстро найти новую дату.

Читай также: "Черт с ним": Фьюри сделал предупреждение Усику, оценив свое состояние после рассечения

"Де**мо случается. Это был не первый и не последний бой, который перенесли из-за травмы. Так случилось. Я сам был разочарован больше всех, потому что тогда казалось, что у нас нет второй даты и ничего не состоится.

Фантастика, что уже через два дня была новая дата боя. Все отлично, я восстановился и готов драться с Усиком", - приводит слова Тайсона Boxing Scene.

Поединок Тайсона и Александра состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Напомним, Чисора сделал смелый прогноз на бой Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Никогда не поставлю против друга": Фьюри рассказал, за счет чего Паркер способен одолеть Чжилея "Никогда не поставлю против друга": Фьюри рассказал, за счет чего Паркер способен одолеть Чжилея
Чисора сделал смелый прогноз на бой Усик - Фьюри Чисора сделал смелый прогноз на бой Усик - Фьюри
"Черт с ним": Фьюри сделал предупреждение Усику, оценив свое состояние после рассечения "Черт с ним": Фьюри сделал предупреждение Усику, оценив свое состояние после рассечения
Почти уговорили: Стало известно, куда перейдет Алонсо Почти уговорили: Стало известно, куда перейдет Алонсо
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Франция закрыла седьмой этап победой в смешанной эстафете
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа21:18
Почти уговорили: Стало известно, куда перейдет Алонсо
Украина20:50
УХЛ: Кременчуг обыграл Днепр во втором матче плей-офф
Европа20:39
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа20:20
Ан-Наср с Роналду уступил бывшей команде Ярмоленко и Реброва
Украина20:00
Министерство спорта опубликовало состав сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
Бокс19:49
"Де**мо случается": Фьюри оценил перенос боя с Усиком
Европа19:21
"Заткнись": экс-игрок Челси набросился на Роналду
Европа19:19
Скауты английских топ-клубов следили за вингером Порту в матче с Бенфикой
Бокс19:00
Президент WBC назвал дату боя Гвоздик – Бенавидес
Европа18:49
Реал подготовил предложение Баварии по Дэвису
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK