"Де**мо случается": Фьюри оценил перенос боя с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о поединке против Александра Усика.

По словам британца, он был разочарован, что поединок сорвался, но счастлив, что удалось быстро найти новую дату.

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"Де**мо случается. Это был не первый и не последний бой, который перенесли из-за травмы. Так случилось. Я сам был разочарован больше всех, потому что тогда казалось, что у нас нет второй даты и ничего не состоится.

Фантастика, что уже через два дня была новая дата боя. Все отлично, я восстановился и готов драться с Усиком", - приводит слова Тайсона Boxing Scene.

Поединок Тайсона и Александра состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Напомним, Чисора сделал смелый прогноз на бой Усик - Фьюри.

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