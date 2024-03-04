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Чисора сделал смелый прогноз на бой Усик - Фьюри

Британец назвал победителя поединка.
Сегодня, 16:15
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (34-13, 23 КО) предсказал победителя боя между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Спортсмен, который выходил в ринг против британца и украинца, считает, что Александр станет абсолютным чемпионом дивизиона.

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"Я могу быть с вами честным? Это мой прогноз. Я вижу, как Усик выиграет бой, потому что он будет целиться в одно и то же место. Он будет бить тем же джебом в то место, где было рассечение.

Поэтому в конце 9-го или 10-го раунда судья остановит бой в пользу Усика из-за рассечения возле глаза Фьюри", - приводит слова Дерека talkSPORT Boxing.

Поединок Усик - Фьюри состоится 18 мая.

Ранее Тайсон спрогнозировал, за сколько раундов нокаутирует Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Дерек Чисора

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