Фьюри спрогнозировал, за сколько раундов нокаутирует Усика

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что обладателю титулов WBO, WBA и IBF Александру Усику окажется не по силам одолеть его.

Британский боксер уверен, что поединок завершится его досрочной победой и для этого ему потребуется семь раундов.

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"Усик провел всего пять боев в супертяжелом весе, которые меня не особо впечатлили.

Достаточно ли он хорош, чтобы победить "Цыганского короля"? Я так не думаю, но удачи ему. Если он это сделает, я пожму ему руку. Я остановлю его за семь раундов", - сказал Фьюри в комментарии The Stomping Ground.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик рассказал, верит ли он в то, что бой с Фьюри состоится.

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