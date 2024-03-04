Фьюри спрогнозировал, за сколько раундов нокаутирует Усика
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что обладателю титулов WBO, WBA и IBF Александру Усику окажется не по силам одолеть его.
Британский боксер уверен, что поединок завершится его досрочной победой и для этого ему потребуется семь раундов.
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"Усик провел всего пять боев в супертяжелом весе, которые меня не особо впечатлили.
Достаточно ли он хорош, чтобы победить "Цыганского короля"? Я так не думаю, но удачи ему. Если он это сделает, я пожму ему руку. Я остановлю его за семь раундов", - сказал Фьюри в комментарии The Stomping Ground.
Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Усик рассказал, верит ли он в то, что бой с Фьюри состоится.
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