"Не на 100%": Усик рассказал, верит ли он в то, что бой с Фьюри состоится

Александр, пока что, полон оптимизма, хотя понимает, что поединок не гарантирован.

Украинский боксер Александр Усик оценил вероятность проведения поединка против Тайсона Фьюри.

По словам Александра, он не уверен, что бой состоится именно 18 мая, но верит, что когда-то точно состоится.

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"У Бога есть план.

Я не знаю, какова вероятность этого поединка. Я верю, что бой состоится. Не на 100%, больше на 70. Но рано или поздно бой состоится", - цитирует слова украинского супертяжеловеса портал Ringside24 со ссылкой на Sky Sports.

Отметим, что сначала бой должен был состояться 17 февраля, но Фьюри получил рассечение, от которого не успевал восстановиться до запланированной даты и было решено перенести схватку на более поздний срок.

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