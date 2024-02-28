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Стало известно, санкционирует ли WBO реванш Усик - Фьюри

Исторический поединок может пройти дважды.
Сегодня, 12:37
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель высказался о поединке чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам политика, организация одобрит реванш боксеров.

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"Да, мы хотим санкционировать оба боя. Мы можем санкционировать реванш. Давайте сначала посмотрим, что произойдет, потому что в боксе ничего нельзя воспринимать как данность. 

Давайте посмотрим, как все сложится, а затем будет отталкиваться от этого", - сказал Валькарсель в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Поединок Усика и Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. Ранее отец Фьюри заверил, что бой с Усиком больше не будет сорван.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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