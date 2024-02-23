iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Отец Фьюри заверил, что бой с Усиком больше не будет сорван

Джон Фьюри уверен, что его сын встретится с украинцем в запланированные сроки.
Сегодня, 13:58
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, пообещал, что проблем с проведением боя против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика больше не возникнет.

Фьюри-старший заверил, что поединок за звание абсолютного чемпиона не будет снова перенесен из-за его сына.

Читай также: "Произошло что-то подозрительное": Тренер Усика выразил сомнения по поводу травмы Фьюри

"Люди хотят увидеть поединок Тайсона и Усика, и Тайсон больше не выйдет из боя. Я говорю вам это сейчас", - приводит слова Джона Фьюри DAZN.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно, могут ли Фьюри лишить чемпионского пояса из-за срыва боя с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик джон фьюри

Статьи по теме

Чжилей предположил, мог ли Фьюри специально получить травму перед боем с Усиком Чжилей предположил, мог ли Фьюри специально получить травму перед боем с Усиком
"Будет ли интерес?": Отец Фьюри оценил вероятность трилогии Усик - Джошуа "Будет ли интерес?": Отец Фьюри оценил вероятность трилогии Усик - Джошуа
Экс-игрока клуба АПЛ и азиатской сборной приговорили к пожизненному заключению на Родине Экс-игрока клуба АПЛ и азиатской сборной приговорили к пожизненному заключению на Родине
Заря собирается подать в суд на бывшего тренера Заря собирается подать в суд на бывшего тренера
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Украина17:06
Заря собирается подать в суд на бывшего тренера
Европа16:58
Мбаппе получит 100 млн евро в качестве подписного бонуса - Романо
Европа16:39
Удар по Манчестер Юнайтед: разыгравшийся в последнее время Хойлунд получил травму
Формула 116:12
Алонсо: 19 из 20 гонщиков уже знают, что не станут чемпионами в 2024 году
НБА15:50
НБА дисквалифицировала бигмена Детройта за драку с игроком Финикса
Европа15:30
Гринвуд готов отклонить предложение Барселоны ради возвращения в МЮ
НБА15:28
Владелец Бруклина ведет переговоры о продаже части акций клуба
Бокс15:05
Чжилей предположил, мог ли Фьюри специально получить травму перед боем с Усиком
Другие страны14:52
Экс-игрок Эвертона получил пожизненный срок
Европа14:20
Лондонский клуб может присоединиться к гонке за Довбиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK