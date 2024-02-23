Отец Фьюри заверил, что бой с Усиком больше не будет сорван

Джон Фьюри уверен, что его сын встретится с украинцем в запланированные сроки.

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, пообещал, что проблем с проведением боя против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика больше не возникнет.

Фьюри-старший заверил, что поединок за звание абсолютного чемпиона не будет снова перенесен из-за его сына.

Читай также: "Произошло что-то подозрительное": Тренер Усика выразил сомнения по поводу травмы Фьюри

"Люди хотят увидеть поединок Тайсона и Усика, и Тайсон больше не выйдет из боя. Я говорю вам это сейчас", - приводит слова Джона Фьюри DAZN.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно, могут ли Фьюри лишить чемпионского пояса из-за срыва боя с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!