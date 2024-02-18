"Произошло что-то подозрительное": Тренер Усика выразил сомнения по поводу травмы Фьюри

Сергей Лапин, менеджер и тренер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о рассечении у чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри, из-за которого в очередной раз был перенесен бой за звание абсолюта.

Представитель украинского боксера высказал подозрение, что таким способом британец всячески пытается избежать поединка.

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"Ходили слухи, что подготовка Фьюри шла не по плану, а затем промоутер Александр Красюк позвонил мне и сообщил о рассечении у Фьюри. Его обстоятельства более чем подозрительны.

В эту современную эпоху, со всеми передовыми защитными шлемами, доступными бойцам высшего уровня, а также с большими перчатками, используемыми в спаррингах, мне кажется невозможным, чтобы он получил такую ​​травму во время спарринга.

Интуиция мне подсказывает, что произошло что-то подозрительное, возможно, потому что Фьюри не был готов к бою. Может быть, его сильно уронили в спарринге, и им нужно было выиграть больше времени. Но действительно ли мы удивлены тем, что Тайсон Фьюри продолжает убегать от Усика? Очень ли мы удивлены, что Фьюри нашел очередной способ избежать боя? В этом нет ничего нового", - приводит слова Лапина Mirror.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри вызверился на команду Усика из-за сомнений по поводу травмы британца.

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