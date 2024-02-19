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Стало известно, могут ли Фьюри лишить чемпионского пояса из-за срыва боя с Усиком

Судьба поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе зависит от британца.
Сегодня, 15:35
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил о том, что его организация не думает о возможном лишении Тайсона Фьюри титула в супертяжелом весе.

По словам функционера, сейчас британец является законным владельцем пояса, однако все может измениться, если во второй раз сорвется бой с Александром Усиком.

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"Мы никогда не получали запросов по поводу принятия подобного решения. Категорически нет. Это просто напряженность момента и разочарование. Вы должны понимать, что в этом поединке очень многое стоит на кону. Поэтому если ты узнаешь новость о переносе боя, то твой день становится очень плохим.

Можем ли мы подумать о лишении Фьюри титула, если бой не состоится 18 мая? Я не буду спекулировать на этой теме. Представьте, что было бы, если бы я думал о том, что может произойти. В жизни происходит очень много вещей.

Как президент WBC я очень горжусь нашим чемпионом Тайсоном Фьюри. Тайсон снова и снова доказывал, что он лучший супертяжеловес. Я очень горжусь Усиком, мы с ним дружим. Александр был чемпионом WBC в крузервейте, он мой хороший друг, и мы часто общаемся. Так что победитель этого боя станет легендой", - сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что президент WBC настаивает на увеличении количества судей во время боя Усик – Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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