Президент WBC настаивает на увеличении количества судей во время боя Усик – Фьюри

Новая реформа может вступить в силу во время вечера бокса в Саудовской Аравии.

Президент WBC Маурисио Сулейман хотел бы, чтобы во время боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри работало более трех судей.

"Это моя рекомендация. Посмотрим, как будет. Бокс - это вид спорта, в котором очень трудно добиться изменений. Мы пуристы, традиционалисты, мы не хотим изменений. Я продолжу вносить предложения. Некоторым людям, ответственным за принятие решений, нравится эта идея. Посмотрим, как все сложится".

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"Мы предлагали использовать 5-6 судей. Однако это предложение не рассматривали. Этого не произошло. Я бы это рекомендовал", - приводит слова Сулеймана издание Sky Sports.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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