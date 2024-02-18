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"Страшный сон": Тренер Усика пригрозил Фьюри серьезными проблемами в бою

Представитель украинского боксера сделал грозное заявление о будущем поединке.
Сегодня, 14:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Сергей Лапин, менеджер и тренер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился ожиданиями от боя против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

Представитель команды украинского боксера выразил уверенность, что его подопечный разберется с оппонентом, учитывая то, что британцу можно навредить даже во время спаррингов.

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"Представим на секунду, что Фьюри действительно получил рассечение через шлем в больших тренировочных перчатках. Представляете, что произойдет с его головой, когда он получит бомбу от Усика в десятиунцевых перчатках? Если Фьюри наконец осмелится выйти на ринг 18 мая, то для него это будет страшным сном. Он никогда в своей жизни не дрался с боксером такого уровня.

Нганну показал Фьюри таким, какой он есть: бойцом уже с большим пробегом, бойцом, у которого было слишком много войн. Он боец, который сейчас пребывает на таком быстром спаде, что ему могут создать большие проблемы даже спарринг-партнеры", - приводит слова Лапина Mirror.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также тренер Усика выразил сомнения по поводу травмы Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Сергей Лапин

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