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Усик точно будет драться 18 мая - известно с кем, если не с Фьюри

Боксер прописан в контракте.
Сегодня, 12:47
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, менеджер и член тренерского штаба чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что украинец точно проведет бой 18 мая.

По словам функционера, если поединок с Фьюри сорвется, то соперником Александра станет хорват Филип Хргович.

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"Я надеюсь, что Усик получит возможность свести счеты с Фьюри 18 мая. Но если Тайсон продолжить бегать, то у нас в контракте прописано условие, что его заменит Филип Хргович.

Хргович - это запасной соперник, поэтому вечер бокса состоится независимо от того, выйдет ли Фьюри на бой. Это также подтвердил Его Величество Турки Аль аш-Шейх", - сказал Лапин в интервью для Mirror.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее бывший чемпион мира сделал прогноз на бой Усик - Фьюри, назвав украинца убийцей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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