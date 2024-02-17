Спарринг-партнер признался, оказывался ли Фьюри в нокдауне во время подготовки к бою с Усиком

Помощник британского боксера пролил свет на историю, что его уложили на тренировке.

Кевин Лерена, спарринг-партнер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал информацию о том, что британец был отправлен Джеем Опетаей на настил ринга во время подготовки к бою против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Южноафриканский боксер, помогавший "Цыганскому королю" в тренировочном лагере, отрицает, что подобное случалось.

Читай также: "Точно есть "крыса", мы перероем все": Менеджер Фьюри обеспокоен сливом информации о спаррингах

"Я буду с вами откровенен: я не говорю о бойцах и о том, что произошло в спаррингах. Существует определенный этикет и кодекс. Я могу сказать только одно: нет, Джей Опетая не уронил Тайсона Фьюри. Определенно нет. Но, безусловно, я не обсуждаю спарринги.

Когда спаррингуют другие бойцы, ты должен уважать их и не говорить о том, что произошло на ринге. Но если отвечать на ваш вопрос о том, уронил ли Опетая Фьюри, то однозначно нет. Он его не ронял", - сказал Лерена в комментарии iFL TV.

Ранее экс-чемпион мира выступил с сенсационным прогнозом касаемо карьеры Фьюри в боксе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!