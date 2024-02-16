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Экс-чемпион мира выступил с сенсационным прогнозом касаемо карьеры Фьюри в боксе

Британцу осталось не так много провести боев.
Сегодня, 16:20
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Крис Алгиери высказался о форме Тайсона Фьюри накануне его поединка с Александром Усиком.

"Тайсон рассказывает, что намерен провести еще 5 поединков, что это еще не конец карьеры. И что в 35 лет он только начинает. Что ж, скажу прямо – Фьюри боксирует раз или два в год, давно не выходил в ринг с профессиональным боксером. Он может подраться с какими-то бойцами ММА, ютуберами. Но в плане профессионального бокса – это последний год в карьере Фьюри.

Просто посмотрите на его рекорд, происходивший в последнее время, учитывая частоту его поединков, подготовку к боям. Я просто не вижу этого. Он выглядит как парень, который уже за пол шага до завершения карьеры. Это если посмотреть, что за последние 2 года он почти не боксировал и выступил против Нганну".

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"Тайсон должен многое доказать в бою с Усиком. Портер вообще сомневается, что этот поединок состоится. Надо еще очень многое выяснить, прежде чем говорить о будущем Фьюри", – сказал Алгиери в интервью Boxing News 24.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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