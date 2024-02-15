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"Споры убивают спорт": Президент WBC настаивает на использовании мгновенных видеоповторов в бою Усик - Фьюри

В поединке за звание асболюта намерены прибегнуть к помощи технологий.
Сегодня, 16:18
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал о необходимости использования мгновенных видеоповторов в бою чемпиона организации в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По его словам, это должно помочь избежать спорных моментов.

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"Мы начали использовать мгновенные видеоповторы 12 лет назад. Мы использовали их в Японии, Канаде, Мексике, Европе, Соединенных Штатах и в других крупных странах.

Мы дважды использовали их в боях BBBofC, а также в последнем бою между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, где у Фьюри было рассечение. Рефери не увидел его причину, а на повторе мы увидели, что это был удар головой, поэтому мы мгновенно признали это ударом головой.

Мы должны иметь мгновенные повторы, особенно в таких боях, потому что последнее, что нам нужно - это споры, которые убивают спорт. Мы будем очень настойчиво бороться, чтобы получить мгновенные видеоповторы на бою Усик - Фьюри и во всех основных боях в будущем. Мы должны использовать имеющиеся технологии и делать это как можно лучше", - приводит слова Сулеймана Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри назвал победителя боя с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Маурисио Сулейман

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