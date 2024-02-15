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Экс-чемпион, отправлявший в нокдаун Фьюри, объяснил, почему Усик победит британца

Бывший соперник "Цыганского короля" озвучил два фактора, за счет которых украинец возьмет верх в бою.
Сегодня, 15:36
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Стив Каннингем поделился мыслями о бое между обладателем титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Американский боксер имеет опыт встречи в ринге с британцем: в 2013 году он сумел отправить "Цыганского короля" на настил ринга, но в итоге уступил нокаутом.

По мнению Каннингема, украинец должен одержать победу в противостоянии с Фьюри.

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"Я думаю, что Усик может победить Фьюри по двум конкретным причинам. Первое - это навыки Усика. В этом ему нет равных. У парня причудливые движения, что делает его очень неудобным соперником. Усик думает по-другому, смотрит на все под другим углом и демонстрирует бокс высочайшего уровня. Он будет наносить много ударов, которые могут ошеломить Фьюри.

Вторая причина - это его команда и менеджмент. Его менеджер Эгис Климас. Это движущая сила в Европе и во всем мире. У Эгиса солидная карьера и он знает, как защитить своих бойцов", - цитирует Каннингема Boxing News 24.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри объяснил, почему нельзя называть Тайсона трусом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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