"Звучит жалко": промоутер Фьюри объяснил, почему нельзя Тайсона называть трусом

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, отреагировал на критику команды обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам эксперта, представители украинца не имеют права называть британца трусом.

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"Они обвинили в трусости парня, который поехал в Германию и дрался с Кличко за титул чемпиона мира и победил его. Этот парень отправился в Америку, чтобы сразится з бойцом, который никогда не проигрывал. Деонетей Уайлдер шесть лет правил супертяжелым весом.

Уайлдер был самым сильным супертяжеловесом из известных. Тайсон выходил против него не один раз, а дрался с этим бойцом трижды. Сделайте мне одолжение… это звучит жалко. Профессиональным бойца следовало бы знать все это лучше", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер сообщил, когда Фьюри сможет возобновить спарринги после рассечения.

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