iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Лучший супертяжеловес на планете": промоутер Фьюри назвал победителя боя с Усиком

Уоррен подробно рассказал о травме британца.
Сегодня, 10:46
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался по поводу боя британца с Александром Усиком.

По словам специалиста, трамы бывают у спортсменов, но это не помешает британцу победить украинца.

Читай также: "Кролик со щелью в зубах": Фьюри дерзко обратился к Усику

"Фьюри будет готов в день боя. Рана заживет. В боксе нет ничего необычного, что поединки переносятся. Во время спарринга вы бьете друг друга, поэтому получаете травмы. К сожалению это произошло с Тайсоном.

Я не сомневаюсь, что Тайсон победит. Он лучший супертяжеловес на планете. В своем последнем бою против Нганну, Фьюри был не в лучшей форме, но он выстоял и победил", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер сообщил, когда Фьюри сможет возобновить спарринги после рассечения.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Валлин предположил, мог ли Фьюри преднамеренно получить рассечение перед боем с Усиком Валлин предположил, мог ли Фьюри преднамеренно получить рассечение перед боем с Усиком
"Звучит жалко": промоутер Фьюри объяснил, почему нельзя Тайсона называть трусом "Звучит жалко": промоутер Фьюри объяснил, почему нельзя Тайсона называть трусом
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Уильямса возглавил рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Уильямса возглавил рейтинг
Европейский RMR-турнир. Группа А: NAVI сыграют с россиянами, FaZe будет противостоять G2 Европейский RMR-турнир. Группа А: NAVI сыграют с россиянами, FaZe будет противостоять G2
Помочь журналистам

Видео

Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов
Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдет мужская индивидуальная гонка
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА13:22
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Уильямса возглавил рейтинг
Киберспорт13:00
Европейский RMR-турнир. Группа А: NAVI сыграют с россиянами, FaZe будет противостоять G2
ЧМ-202212:50
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции
Лига Европы12:46
Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
НБА12:35
Стюарт был арестован за то, что он ударил соперника за несколько часов до матча Финикса и Детройта
Лига Европы12:15
Шахтер - Марсель: прогноз на матч Лиги Европы
Европа12:04
Підтримали дітей: Лунін із дружиною взяли участь у благодійній акції
Бокс11:58
"Ничего не подтверждено": Джермалл Чарло сделал неожиданное заявление о бое с Альваресом
Бокс11:36
Валлин предположил, мог ли Фьюри преднамеренно получить рассечение перед боем с Усиком
Игровые11:34
Среди пострадавших дети: на чемпионском параде Канзас-Сити произошла массовая стрельба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK