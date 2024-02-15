"Лучший супертяжеловес на планете": промоутер Фьюри назвал победителя боя с Усиком
Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался по поводу боя британца с Александром Усиком.
По словам специалиста, трамы бывают у спортсменов, но это не помешает британцу победить украинца.
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"Фьюри будет готов в день боя. Рана заживет. В боксе нет ничего необычного, что поединки переносятся. Во время спарринга вы бьете друг друга, поэтому получаете травмы. К сожалению это произошло с Тайсоном.
Я не сомневаюсь, что Тайсон победит. Он лучший супертяжеловес на планете. В своем последнем бою против Нганну, Фьюри был не в лучшей форме, но он выстоял и победил", - приводит слова Уоррена talkSPORT.
Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
Ранее промоутер сообщил, когда Фьюри сможет возобновить спарринги после рассечения.
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