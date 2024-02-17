"Он убийца": бывший чемпион мира сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Фернандо Варгас высказался о поединке Александра Усик и Тайсона Фьюри.

По словам эксперта, украинский боксер победит в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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"Они оба мне нравятся. Но наш менеджмент работает с Усиком, и он тоже убийца. Так что мы должны выбрать домашнюю команду, и это Усик.

Повлияет ли на Фьюри рассечение? Ему необходимо быть очень осторожным. Надеюсь, что это рассечение заживет. Посмотрим, что произойдет", - сказал Варгас в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что Александр вошел в тройку лучших рейтинга P4P от The Ring.

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