"Он убийца": бывший чемпион мира сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Бывший чемпион мира Фернандо Варгас высказался о поединке Александра Усик и Тайсона Фьюри.
По словам эксперта, украинский боксер победит в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Читай также: "Мы будем молиться": в команде Усика обратились к Фьюри
"Они оба мне нравятся. Но наш менеджмент работает с Усиком, и он тоже убийца. Так что мы должны выбрать домашнюю команду, и это Усик.
Повлияет ли на Фьюри рассечение? Ему необходимо быть очень осторожным. Надеюсь, что это рассечение заживет. Посмотрим, что произойдет", - сказал Варгас в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Ранее сообщалось, что Александр вошел в тройку лучших рейтинга P4P от The Ring.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!