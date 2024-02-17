"Мы будем молиться": в команде Усика обратились к Фьюри
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF Александра Усика, высказался о поединка украинца с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Специалист признал, что очень сильно переживает за здоровье британца, чтобы тот смог боксировать 18 мая с Александром.
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"Я, вероятно, отправлю послание всем фанатам. Мы будем молиться за Тайсона Фьюри и его здоровье. Мы надеемся, что он будет готов к 18-му маю, и бой состоится.
Это наше желание и наша воля. Весь мир хочет увидеть, кто лучший супертяжеловес в мире. Мы знаем, что это Александр Усик", - сказал промоутер для talkSPORT.
Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее промоутер Фьюри объяснил, почему нельзя называть Тайсона трусом.
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