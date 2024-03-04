"Черт с ним": Фьюри сделал предупреждение Усику, оценив свое состояние после рассечения
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как проходит его восстановление после рассечения, из-за которого пришлось перенести бой против обладателя титулов WBO, WBA и IBF Александра Усика.
Британский боксер заверил, что не беспокоится по поводу травмы и она не станет для него проблемой в поединке с украинцем, даже если рассечение откроется в ринге.
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"Рассечение уже зажило. На самом деле, чтобы рассечение зажило, нужно около восьми недель. У меня было 15 недель от рассечения до дня боя. Так что у нас было достаточно времени.
Я не волнуюсь по поводу рассечения. Если оно откроется в бою - черт с ним. Я получал много рассечений. Это же бой", - заявил Фьюри в комментарии The Stomping Ground.
Бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Отметим, также Фьюри спрогнозировал, за сколько раундов нокаутирует Усика.
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