"Передайте Усику, что Туз вернулся": Фьюри возобновил тренировки после рассечения

Британец показал, как готовится к поединку с украинцем за звание абсолюта.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вернулся к тренировкам после рассечения, из-за которого был перенесен объединительный бой против обладателя титулов WBO, WBA и IBF Александра Усика.

Британский боксер возобновил подготовку к будущему поединку, о чем отчитался в своем Instagram, опубликовав соответствующее видео из зала.

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"Передайте кто-то Усику, что Туз вернулся. Не могу дождаться", - написал Фьюри.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри спрогнозировал, за сколько раундов нокаутирует Усика.

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