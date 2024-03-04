"Хочу, чтобы ему сломали челюсть": Джошуа высказался о бое Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа поделился мнением о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам британца, он надеется, что украинец победит.

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"Не хотелось бы звучать так, словно я хейтер Фьюри. Но его не уважаю за то, что он говорил, за те вещи, которые он постоянно говорит. Он вообще много говорит, поэтому я хочу, чтобы ему сломали челюсть в этом бою", - приводит слова Джошуа Boxing News 24.

Поединок Усик - Фьюри должен состояться 18 мая.

Ранее Чисора сделал смелый прогноз на бой Усик - Фьюри.

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