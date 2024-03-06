"Его ждет скачек": промоутер Фьюри оценил Джошуа перед боем с Нганну

Авторитетный промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением по поводу бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа перед боем с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну.

По словам эксперта, британец имеет все шансы вернуть себе чемпионское имя.

Читай также: Фьюри: Я могу умереть в бою с Усиком

"Со своим новым тренером Беном Дэвисоном Энтони в прошлый раз показа потрясающий результат. Джошуа проделал фантастическую работу против Отто Валлина. Парень снова вернулся в игру.

Джошуа действительно ждет скачок в карьере, если он сможет сделать то, чего не смог Фьюри. Многие люди будут смотреть на него под другим углом, все же Энтони ждет очень тяжелый бой. Если Фрэнсис раскусит Энтони, то создаст много проблем. Парень немного умеет боксировать", - приводит слова Уоррена Boxing News 24/7.

Напомним, 8 марта Нганну проведет бой с Джошуа. В октябре прошлого года он проиграл единогласным решением судей Фьюри.

Ранее Джошуа оценил вероятность проведения боя с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!